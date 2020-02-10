Traffico Roma del 10-02-2020 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD PIU’ AVANTI CI SONO CODE TRA
CASILINA E NOMENTANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E
PRENESTINA.ù
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICNO TRA VIA ISACCO
NEWTON ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
RALLENTAMENTI IN VIA GREGORIO VII TRA PIAZZA PIO XI E PIAZZA DI VILLA
CARPEGNA VERSO LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE ANTONIO CIAMARRA IN PROSSIMITA’
DI VIA BRUNO BUOZZI .
STESSA SITUAZIONE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA DELLA
RISERVA TORLONIA VERSO IL RACCORDO.
TRAFFICATA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE ALL21.00 E’ IN PROGRAMMA UN
CONCERTO PRESSO L’ATLANTICO LIVE.
UN CORTEO, E’ IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE TRIESTE . PARTITO .DA
PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 20.30
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma