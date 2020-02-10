Traffico Roma del 10-02-2020 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED ANAGNINA .
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA FIUMICNO TRA VIA ISACCO
NEWTON E PARCO DE MEDICI VERSO IL RACCORDO.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DI GROTTAROSSA NEI
PRESSI I VIA GERMANA STEFANINI.
TRAFFICATA VIA GREGORIO VII CON RALLENTAMENTI TRA PIAZZA PIO XI E PIAZZA
DI VILLA CARPEGNA VERSO LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE ANTONIO CIAMARRA IN PROSSIMITA’
DI VIA BRUNO BUOZZI .
C’E’ MOLTO TRAFFICO VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE ALL21.00 E’ IN
PROGRAMMA UN CONCERTO PRESSO L’ATLANTICO LIVE.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO POI NEL QUARTIERE TRIESTE, IL CORTEO PARTITO .DA
PIAZZA TRASIMENO CHE GIUNGERA’ PIU’ TARDI IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI
DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 20.30
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma