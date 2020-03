Traffico Roma del 10-03-2020 ore 08:00

NON CI SONO NOVITÀ, IL TRAFFICO È INDICATO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE

VIARIA CITTADINA IN VIRTÙ DEL NUOVO DECRETO VARATO DALLA PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPSOTAMENTI IN

TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE NELLA CAPITALE. SCUOLE CHIUSE FINO AL 3

APRILE E LOCALI CHIUSI ALLE 18.00.

“AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI

PUBBLICI, PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CONSENTIRE

ALLE PERSONE DI ANDARE A LAVORARE”, HA DETTO EIRI SERA IL PRESIDENTE CONTE.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA

TRA APPIA E ARDEATINA.

SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO, LA CAUSA I LAVORI CHE

PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA

TROILI, DEVZIONI LOCALI.

SULLA PONTINA BREVI CODE TRA POMEZIA NORD E IL BIVIO DI CASTEL ROMANO

TRIGORIA IN DIREZIONE DELL’EUR.

