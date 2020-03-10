Traffico Roma del 10-03-2020 ore 08:00
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NON CI SONO NOVITÀ, IL TRAFFICO È INDICATO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE
VIARIA CITTADINA IN VIRTÙ DEL NUOVO DECRETO VARATO DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPSOTAMENTI IN
TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE NELLA CAPITALE. SCUOLE CHIUSE FINO AL 3
APRILE E LOCALI CHIUSI ALLE 18.00.
“AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI
PUBBLICI, PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CONSENTIRE
ALLE PERSONE DI ANDARE A LAVORARE”, HA DETTO EIRI SERA IL PRESIDENTE CONTE.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA
TRA APPIA E ARDEATINA.
SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO, LA CAUSA I LAVORI CHE
PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA
TROILI, DEVZIONI LOCALI.
SULLA PONTINA BREVI CODE TRA POMEZIA NORD E IL BIVIO DI CASTEL ROMANO
TRIGORIA IN DIREZIONE DELL’EUR.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma