Traffico Roma del 10-03-2020 ore 09:00
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TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA IN VIRTÙ DEL
NUOVO DECRETO VARATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO
CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE
NELLA CAPITALE.
AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI
PUBBLICI, PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CONSENTIRE
ALLE PERSONE DI ANDARE A LAVORARE, HA DETTO IERI SERA IL PRESIDENTE CONTE.
INCIDENTE SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA AVOLA, ALTRO INCIDENTE SULLA
COLLATINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CELESTINO ROSATELLI. IN ENTRAMBI I CASI
CI TROVIAMO ALL’ESTREMA PERIFERIA EST
UN TERZO INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DOVE
ABBIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE, SENZA IMPEDIMENTI. ALTRETTANTO
SULLE ALTRE AUTOSTRADE.
SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO, LA CAUSA I LAVORI CHE
PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA
TROILI, DEVIZIONI LOCALI.
SULLA PONTINA BREVI CODE TRA POMEZIA NORD E IL BIVIO DI CASTEL ROMANO
TRIGORIA IN DIREZIONE DELL’EUR.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma