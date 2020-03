Traffico Roma del 10-03-2020 ore 09:00

TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA IN VIRTÙ DEL

NUOVO DECRETO VARATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO

CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE

NELLA CAPITALE.

AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI

PUBBLICI, PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CONSENTIRE

ALLE PERSONE DI ANDARE A LAVORARE, HA DETTO IERI SERA IL PRESIDENTE CONTE.

INCIDENTE SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA AVOLA, ALTRO INCIDENTE SULLA

COLLATINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA CELESTINO ROSATELLI. IN ENTRAMBI I CASI

CI TROVIAMO ALL’ESTREMA PERIFERIA EST

UN TERZO INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DOVE

ABBIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI.

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE, SENZA IMPEDIMENTI. ALTRETTANTO

SULLE ALTRE AUTOSTRADE.

SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO, LA CAUSA I LAVORI CHE

PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA

TROILI, DEVIZIONI LOCALI.

SULLA PONTINA BREVI CODE TRA POMEZIA NORD E IL BIVIO DI CASTEL ROMANO

TRIGORIA IN DIREZIONE DELL’EUR.

