Traffico Roma del 10-03-2020 ore 09:30
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NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; NESSUNA
SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. ANCHE SULLE
CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO.
FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO
NELLE DUE DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO
TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI
POCHE DUNQUE LE AUTO IN CIRCOLAZIONE IN CITTÀ IN VIRTÙ DEL NUOVO DECRETO
VARATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO CHE LIMITA
FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE NELLA
CAPITALE.
AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI
PUBBLICI.
A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, STOP SERALE A PARTIRE DALLE 21.00 SULLA
METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA. SARANNO DISPOSTI BUS SOSTITUTIVI
CHE SEGUIRANNO GLI STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA. SERVIZIO METRO
REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21.00 SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E
CASTRO PRETORIO-IONIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma