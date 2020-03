Traffico Roma del 10-03-2020 ore 09:30

NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; NESSUNA

SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. ANCHE SULLE

CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO.

FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO

NELLE DUE DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO

TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI

POCHE DUNQUE LE AUTO IN CIRCOLAZIONE IN CITTÀ IN VIRTÙ DEL NUOVO DECRETO

VARATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO CHE LIMITA

FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE NELLA

CAPITALE.

AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI

PUBBLICI.

A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, STOP SERALE A PARTIRE DALLE 21.00 SULLA

METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA. SARANNO DISPOSTI BUS SOSTITUTIVI

CHE SEGUIRANNO GLI STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA. SERVIZIO METRO

REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21.00 SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E

CASTRO PRETORIO-IONIO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: baiocchi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma