Traffico Roma del 10-03-2020 ore 10:00
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NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ, COSÌ COME NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE
ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE
NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. ANCHE SULLE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON
PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO.
FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER
LA’URELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER
LAVORI IN CORSO TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI
LOCALI
POCHE DUNQUE LE AUTO IN CIRCOLAZIONE IN CITTÀ IN VIRTÙ DEL NUOVO DECRETO
VARATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO CHE LIMITA
FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE NELLA
CAPITALE.
AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI
PUBBLICI.
A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, STOP SERALE A PARTIRE DALLE 21.00 SULLA
METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA. SARANNO DISPOSTI BUS SOSTITUTIVI
CHE SEGUIRANNO GLI STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma