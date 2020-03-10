Traffico Roma del 10-03-2020 ore 12:30
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TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA IN VIRTÙ DEL
DECRETO EMESSO IERI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO
CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE
NELLA CAPITALE.
AL MOMENTO – STANDO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA – NON È ALL’ORDINE
DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI.
A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, STOP SERALE A PARTIRE DALLE 21.00 SULLA
METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA. SARANNO DISPOSTI BUS SOSTITUTIVI
CHE SEGUIRANNO GLI STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA. SERVIZIO METRO
REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21.00 SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E
CASTRO PRETORIO-IONIO.
NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. ANCHE
SULLE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO.
FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO
NELLE DUE DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO
TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA INFINE UN INCIDENTE IN VIA ALESSANDRO SANTINI
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CASALE LUMBROSO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma