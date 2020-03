Traffico Roma del 10-03-2020 ore 14:30

TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA ANCHE PER

ILDECRETO EMESSO IERI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO

CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE

NELLA CAPITALE.

AL MOMENTO – STANDO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA – NON È ALL’ORDINE

DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI.

TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE.

LO STESSO SULLE CONSOLARI L.

SULL’AURELIA POSSIBILI I DISAGI TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO NELLE DUE

DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO TRA VIA

LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.

DA IERI I E FINO AL 16 MARZO LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI

TANGENZIALE SOVRASTANTE LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN ORARIO NOTTURNO

DALLE 22 ALLE 5,00 DEL GIRNO DOPO SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA

MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA. DEVIAZIONI PER 17 LINEE BUS

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI



———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma