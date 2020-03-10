Traffico Roma del 10-03-2020 ore 14:30
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TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA ANCHE PER
ILDECRETO EMESSO IERI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO
CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE
NELLA CAPITALE.
AL MOMENTO – STANDO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA – NON È ALL’ORDINE
DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI.
TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE.
LO STESSO SULLE CONSOLARI L.
SULL’AURELIA POSSIBILI I DISAGI TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO NELLE DUE
DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO TRA VIA
LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.
DA IERI I E FINO AL 16 MARZO LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI
TANGENZIALE SOVRASTANTE LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN ORARIO NOTTURNO
DALLE 22 ALLE 5,00 DEL GIRNO DOPO SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA
MASANIELLO, IL PIAZZALE DELLA STAZIONE TIBURTINA E LA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA IN DIREZIONE DELLA SALARIA. DEVIAZIONI PER 17 LINEE BUS
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma