Traffico Roma del 10-03-2020 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO
DELLA A24.
SI GUIDA SENZA DISAGI ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, ANCHE PER IL
DECRETO EMESSO IERI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO
CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE
NELLA CAPITALE.
A CHI UTLIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO DALLE 21:00 LO STOP SERALE
PER QUANTO RIGUARDA LA METRO B, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA. IL
COLLEGAMENTO PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRANNO GLI STESSI ORARI
DELLA METROPOLITANA.
AL MOMENTO – STANDO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA – NON È ALL’ORDINE
DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma