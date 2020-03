Traffico Roma del 10-03-2020 ore 15:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO

DELLA A24.

SI GUIDA SENZA DISAGI ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, ANCHE PER IL

DECRETO EMESSO IERI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO

CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI IN TUTTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE

NELLA CAPITALE.

A CHI UTLIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO DALLE 21:00 LO STOP SERALE

PER QUANTO RIGUARDA LA METRO B, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA. IL

COLLEGAMENTO PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRANNO GLI STESSI ORARI

DELLA METROPOLITANA.

AL MOMENTO – STANDO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA – NON È ALL’ORDINE

DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI.

