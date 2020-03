Traffico Roma del 10-03-2020 ore 16:30

SCARSA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.

RICORDIAMO SEMPRE CHE PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO CONSENTITI

GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO O DI SALUTE, O PER QUALSIASI

ALTRA NECESSITÀ CHE DOVRÀ ESSERE DICHIARATA CON AUTOCERTIFICAZIONE.

A CHI UTLIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO DALLE 21:00 LO STOP SERALE

PER QUANTO RIGUARDA LA METRO B, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, PER I

LAVORI AL COLOSSEO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E

METRO C. IL COLLEGAMENTO PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRANNO GLI

STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA.

AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL NOSTRO NOTIZIARIO, NON È PREVISTA

NESSUNA LIMITAZIONE PER I MEZZI PUBBLICI. ANCHE TRENI E AEREI PARTONO

REGOLARMENTE, CON ECCEZIONE DELLE LINEE GIÀ CANCELLATE DALLE COMPAGNIE.

CONTINUA LA NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI, DALLE 22:00 ALLE

06:00 DI DOMANI MATTINA, MERCOLEDì 11 MARZO.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma