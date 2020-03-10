Traffico Roma del 10-03-2020 ore 17:00
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SEMPRE SCARSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO
DELLA A24.
POCHI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA
CAPITALE. RICORDIAMO SEMPRE CHE PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO
CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO O DI SALUTE, O PER
QUALSIASI ALTRA NECESSITÀ CHE DOVRÀ ESSERE DICHIARATA CON
AUTOCERTIFICAZIONE.
BREVI RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DEI CANTIERI, TRA VIA
AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL NOSTRO NOTIZIARIO, NON È PREVISTA
NESSUNA LIMITAZIONE PER I MEZZI PUBBLICI. ANCHE TRENI E AEREI PARTONO
REGOLARMENTE, CON ECCEZIONE DELLE LINEE GIÀ CANCELLATE DALLE COMPAGNIE.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma