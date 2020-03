Traffico Roma del 10-03-2020 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SEMPRE SCARSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO

DELLA A24.

POCHI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA

CAPITALE. RICORDIAMO SEMPRE CHE PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO

CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO O DI SALUTE, O PER

QUALSIASI ALTRA NECESSITÀ CHE DOVRÀ ESSERE DICHIARATA CON

AUTOCERTIFICAZIONE.

BREVI RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DEI CANTIERI, TRA VIA

AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL NOSTRO NOTIZIARIO, NON È PREVISTA

NESSUNA LIMITAZIONE PER I MEZZI PUBBLICI. ANCHE TRENI E AEREI PARTONO

REGOLARMENTE, CON ECCEZIONE DELLE LINEE GIÀ CANCELLATE DALLE COMPAGNIE.

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO

MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL

NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma