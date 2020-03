Traffico Roma del 10-03-2020 ore 17:30

TRAFFICO REGOLARE E SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL

PERCORSO URBANO DELLA A24.

SCARSI GLI SPOSTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI

STRADE DELLA CAPITALE.

SU VIA AURELIA, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI TRA VIA

AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER LA STESSA CAUSA, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA ARDEATINA, IN

PROSSIMITà DI VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO.

A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, NON È PREVISTA AL MOMENTO NESSUNA

LIMITAZIONE PER I MEZZI PUBBLICI. ANCHE TRENI E AEREI PARTONO REGOLARMENTE,

CON ECCEZIONE DELLE LINEE GIÀ CANCELLATE DALLE COMPAGNIE.

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO

MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL

NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma