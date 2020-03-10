Traffico Roma del 10-03-2020 ore 17:30
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TRAFFICO REGOLARE E SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL
PERCORSO URBANO DELLA A24.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI
STRADE DELLA CAPITALE.
SU VIA AURELIA, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI TRA VIA
AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER LA STESSA CAUSA, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA ARDEATINA, IN
PROSSIMITà DI VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO.
A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, NON È PREVISTA AL MOMENTO NESSUNA
LIMITAZIONE PER I MEZZI PUBBLICI. ANCHE TRENI E AEREI PARTONO REGOLARMENTE,
CON ECCEZIONE DELLE LINEE GIÀ CANCELLATE DALLE COMPAGNIE.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma