Traffico Roma del 10-03-2020 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CONTINUA A ESSERE SCARSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE
DELLA CAPITALE, ANCHE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA CHE LIMITA GLI
SPOSTAMENTI.
SU VIA AURELIA, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI TRA VIA
AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER LA STESSA CAUSA, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA ARDEATINA, IN
PROSSIMITÀ DI VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO.
CONTINUA LA NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI, DALLE 22:00 ALLE
06:00 DI DOMANI MATTINA, MERCOLEDì 11 MARZO.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma