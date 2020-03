Traffico Roma del 10-03-2020 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DI ROMA,

ANCHE PER IL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE LIMITA

FORTEMENTE GLI SPOSTAMENTI NELLA CAPITALE.

AL QUARTICCIOLO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI,

VICINO VIA CÀSTORE DURANTE. PER LA STESSA CAUSA, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN

ZONA VALLE FIORITA, SU VIA POLLINA, ALTEZZA VIA SAN BIAGIO PLATANI.

UN TERZO INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIA ACERENZA, IN

DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SU VIA AURELIA, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI TRA VIA

AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER LA STESSA CAUSA, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA ARDEATINA, IN

PROSSIMITÀ DI VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO.

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO

MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL

NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma