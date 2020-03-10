Traffico Roma del 10-03-2020 ore 19:30
Più informazioni su
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN ZONA VALLE FIORITA, SU
VIA POLLINA, ALTEZZA VIA SAN BIAGIO PLATANI.
PER LA STESSA CAUSA ANCORA DISAGI AL TRAFFICO, ANCHE SE IN MIGLIORAMENTO,
SU VIA APPIA, ALTEZZA VIA ACERENZA.
SU VIA AURELIA, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI TRA VIA
AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER LO STESSO MOTIVO, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA ARDEATINA, IN
PROSSIMITÀ DI VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO.
DI NUOVO SU VIA AURELIA, MA VICINO VIA DI BOCCEA, PRUDENZA PER IL
CENDIMENTO DEL MANTO STRADALE CON PERDITA D’ACQUA.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma