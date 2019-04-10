Traffico Roma del 10-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE 07:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CIRCOLAZIONE IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE IN INGRESSO IN CITTA’ PRIMI
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO
DELLA PRENESTINA E L’APPIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST E SU QUEST’ULTIMA
SI SPROCEDE A RILENTO TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA IN
DIREZIONE DEL FORTO ITALICO.
NELLA ZONA DI CIAMPINO RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI
E VIA DI CAPANELLE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. SI PROCEDE A RILENTO SULLA
VIA TIBURTINA TRA VIA CASAL BIANCO E VIA CASAL DEI PAZZI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI.
RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI SEMPRE ATTIVO IL
SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI BARBERINI VIA VENETO
E FLAMINIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma