Traffico Roma del 10-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE 07:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO
DELLA SALARIA E LA CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE PER TRAFFICO
INTENSO SI RALLENTA
TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E L’APPIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU QUEST’ULTIMA
SI SPROCEDE A RILENTO TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E CORSO DI FRANCIA IN
DIREZIONE DEL FORTO ITALICO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL
RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
NELLA ZONA DI CIAMPINO RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI
E VIA DI CAPANELLE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. SI PROCEDE A RILENTO SULLA
VIA TIBURTINA TRA VIA CASAL BIANCO E VIA CASAL DEI PAZZI. PRUDENZA PER UN
INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI
VIA ENEIDE.
RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI SEMPRE ATTIVO IL
SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI BARBERINI VIA VENETO
E FLAMINIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma