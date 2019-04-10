Traffico Roma del 10-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE 08:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI
RISOLTO, TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA CASSIA IN
CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA LO
SVINCOLO DELLA PRENESTINA E LA RUSTICA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU QUEST’ULTIMA
SI SPROCEDE A RILENTO TRA VIANOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE
DEL FORTO ITALICO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
NELLA ZONA DI CIAMPINO RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI
E VIA DI CAPANELLE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. SI PROCEDE A RILENTO SULLA
VIA TIBURTINA TRA VIA CASAL BIANCO E VIA CASAL DEI PAZZI. PRUDENZA PER UN
INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI
VIA ENEIDE.
ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E.
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma