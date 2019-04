Traffico Roma del 10-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE 08:20 SS



SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI

RISOLTO, TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA CASSIA IN

CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA LO

SVINCOLO DELLA PRENESTINA E LA RUSTICA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.

SU QUEST’ULTIMA

SI SPROCEDE A RILENTO TRA VIANOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE

DEL FORTO ITALICO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO

ANULARE A VIA DEI DUE PONTI

NELLA ZONA DI CIAMPINO RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI

E VIA DI CAPANELLE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. SI PROCEDE A RILENTO SULLA

VIA TIBURTINA TRA VIA CASAL BIANCO E VIA CASAL DEI PAZZI. PRUDENZA PER UN

INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI

VIA ENEIDE.

ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI FORMULA E.

CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.

