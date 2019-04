Traffico Roma del 10-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE 09:20 SS



SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA, TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE

ROMA NORD E LA CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO

DELLA PRENESTINA E LA RUSTICA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN

INCIDNETE CODE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.

SU QUEST’ULTIMA SI SPROCEDE A RILENTO TRA VIA NOMENTANA E CORSO DI

FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORTO ITALICO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA

FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI

NELLA ZONA DI CIAMPINO RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI

E VIA DI CAPANELLE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. SI PROCEDE A RILENTO SULLA

VIA TIBURTINA TRA VIA CASAL BIANCO E VIA CASAL DEI PAZZI. PRUDENZA PER UN

INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI

VIA ENEIDE., MENTRE PER UN VEICOLO IN PANNE RALLENTAMENTI SU VIA ISACCO

NEWTON ALL’ALTEZZA DELLA DEVIAZIONE PER L’ AEROPORTO DIREZIONE EUR.

ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI FORMULA E.

CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.

