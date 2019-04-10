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Traffico Roma del 10-04-2019 ore 10:00

di - 10 Aprile 2019 - 10:00

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VIABILITÀ ROMA  MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE   09:50 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA,  PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA DIRAMAZIONE  ROMA NORD E LA FLAMINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA  FINO ALL’OSTIENSE, SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE CODE DAL RACCORDO ANULARE FINO
ALLA TANGENZIALE EST.
SU QUEST’ULTIMA SI SPROCEDE A RILENTO  TRA VIA NOMENTANA E CORSO DI
FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORTO ITALICO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA
FLAMINIA  DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI SULLA ROMA FIUMICINO
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
NELLA ZONA DI CIAMPINO RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA  TRA VIA DEI LAGHI
E VIA DI CAPANELLE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. SI PROCEDE A RILENTO SULLA
VIA TIBURTINA TRA VIA CASAL BIANCO E VIA CASAL DEI PAZZI.    
ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E.
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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