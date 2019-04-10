Traffico Roma del 10-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE 11:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA FLAMINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO CON
LA A24 ROMA TERAMO..
SULLA TANGENZIALE EST SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO PER A24 E
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORTO ITALICO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI SULLA ROMA FIUMICINO
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
SI STA IN CODA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALLA VIA PONTINA FINO A
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DIREZIONE CENTRO.
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE A 19 TONNELLATE IN VIA
TUSCOLANA NEL TRATTO VIALE PALMIRO TOGLIATTI, VIA QUINTO PUBLICIO, VIA
DELL’ARCO DI TRAVERTINO PER ACCERTAMENTI TECNICI SULLA STAZIONE METRO
LINEA A, GIULIA AGRICOLA.
ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E.
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma