Traffico Roma del 10-04-2019 ore 12:30

SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO

DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA FLAMINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN

CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO CON

LA A24 ROMA TERAMO..

SULLA TANGENZIALE EST SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO PER A24 E

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORTO ITALICO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA

VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI SULLA ROMA FIUMICINO

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.

SI STA IN CODA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALLA VIA PONTINA FINO A

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DIREZIONE CENTRO.

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE A 19 TONNELLATE IN VIA

TUSCOLANA NEL TRATTO VIALE PALMIRO TOGLIATTI, VIA QUINTO PUBLICIO, VIA

DELL’ARCO DI TRAVERTINO PER ACCERTAMENTI TECNICI SULLA STAZIONE METRO

LINEA A, GIULIA AGRICOLA.

ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI FORMULA E.

CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.

