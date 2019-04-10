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Traffico Roma del 10-04-2019 ore 13:30

di - 10 Aprile 2019 - 13:32

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VIABILITÀ ROMA  MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE   13:20 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
, SUL RACCORDO ANULARE PER UN  INCIDENTE SI STA IN CODA DALLO SVINCOLO
DELLA  LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA  ALL’ALTEZZA DI
PIAZZA WALTER ROSSI
SU  VIA DEL FORO ITALIACO  SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE TOR DI QUINTO E
CORSO FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO,  SULLA TANGENZIALE EST SI
RALLENTA DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI..   SI
VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO
MONTIGLIO E VIA ENRICO PESTALOZZI
DALLE 18.00 ALLE 20.00 IN PIZZA ORMEA, QUARTIERE CASALOTTI, MANIFESTAZIONE
“ANTIRAZZISTA” E DALLE 18.00 ALLE 19.00 IN VIA CASALOTTI MANIFESTAZIONE DI
CASAPOUND CONTRO IL TRASFERIMENTO DEI NOMADI. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL
TRAFFICO DELLA ZONA.
RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI SEMPRE ATTIVO IL
SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI BARBERINI VIA VENETO
E FLAMINIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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