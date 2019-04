Traffico Roma del 10-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 10 APRILE 2019 ORE 13:20 SS



BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

, SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA DALLO SVINCOLO

DELLA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA ALL’ALTEZZA DI

PIAZZA WALTER ROSSI

SU VIA DEL FORO ITALIACO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE TOR DI QUINTO E

CORSO FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA TANGENZIALE EST SI

RALLENTA DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.. SI

VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO

MONTIGLIO E VIA ENRICO PESTALOZZI

DALLE 18.00 ALLE 20.00 IN PIZZA ORMEA, QUARTIERE CASALOTTI, MANIFESTAZIONE

“ANTIRAZZISTA” E DALLE 18.00 ALLE 19.00 IN VIA CASALOTTI MANIFESTAZIONE DI

CASAPOUND CONTRO IL TRASFERIMENTO DEI NOMADI. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL

TRAFFICO DELLA ZONA.

RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA,

BARBERINI E SPAGNA I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI SEMPRE ATTIVO IL

SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI BARBERINI VIA VENETO

E FLAMINIO

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

