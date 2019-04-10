Traffico Roma del 10-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 15:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LO SV PER FIUMICINO E ROMA SUD, IN ESTERNA INVECE TRA LO SV DELLA A24 E
CASILINA
MOLTO TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI
SU VIALE CASTRENSE E, VERSO LO STADIO, TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA PER
LA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA ALL’ATEZZA DI CORSO DI FRANCIA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE IN DIREZIONE NOMENTANA TRA CORSO DI
FRANCIA E SALARIA
A CASALOTTI NEL TARDO POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA TRA LE 18 E LE 20 IN PIAZZA ORMEA E STARDE
LIMITROFE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma