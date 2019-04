Traffico Roma del 10-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 15:20 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

LO SV PER FIUMICINO E ROMA SUD, IN ESTERNA INVECE TRA LO SV DELLA A24 E

CASILINA

MOLTO TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI

SU VIALE CASTRENSE E, VERSO LO STADIO, TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA PER

LA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA ALL’ATEZZA DI CORSO DI FRANCIA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE IN DIREZIONE NOMENTANA TRA CORSO DI

FRANCIA E SALARIA

A CASALOTTI NEL TARDO POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO PER UNA

MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA TRA LE 18 E LE 20 IN PIAZZA ORMEA E STARDE

LIMITROFE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma