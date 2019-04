Traffico Roma del 10-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 16:50 EC



CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNATRA CASAL

MONASTERO E BUFALOTTA, PER TRAFFICOINVECE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E

ROMA SUD. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E

PRENESTINA

MOLTO TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI

TRA NOMENTANA E SV A24 E SU VIALE CASTRENSE.

CODE VERSO LO STADIO, TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA, ANCHE PER LA

RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA ALL’ATEZZA DI CORSO DI FRANCIA, ED ANCHE TRA

CORSO DI FRANCIA E SALARIA VERSO LA NOMENTANA

UN INCIDENTE POI IN CENTRO PROVOCA RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE DEI

SANGALLO

INCIDENTE CON CODE ANCHE IN ZONA TALENTI SU VIA RENATO FUCINI ALTEZZA VIA

LUDOVICO DI BREME

CAMBIAMO ARGOMENTO

A CASALOTTI NEL TARDO POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO PER UNA

MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA TRA LE 18 E LE 20 IN PIAZZA ORMEA E STARDE

LIMITROFE

NEL QUARTIERE NOMENTANO SEMPRE CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA VIA MONTE DELLE

GIOIE E VIA ORVINIO NELEL DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE

