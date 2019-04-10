RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 10-04-2019 ore 17:00

di - 10 Aprile 2019 - 17:00

Più informazioni su


VIABILITÀ ROMA  MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE   16:50 EC
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNATRA CASAL
MONASTERO E BUFALOTTA, PER TRAFFICOINVECE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E
ROMA SUD. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
MOLTO TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI
TRA NOMENTANA E SV A24 E SU VIALE CASTRENSE.
CODE  VERSO LO STADIO,  TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA, ANCHE PER  LA
RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA ALL’ATEZZA DI CORSO DI FRANCIA, ED ANCHE  TRA
CORSO DI FRANCIA E SALARIA VERSO LA NOMENTANA
UN INCIDENTE POI IN CENTRO PROVOCA RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE DEI
SANGALLO
INCIDENTE CON CODE ANCHE IN ZONA TALENTI SU VIA RENATO FUCINI ALTEZZA VIA
LUDOVICO DI BREME
CAMBIAMO ARGOMENTO
A CASALOTTI NEL  TARDO POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA TRA LE 18 E LE 20 IN PIAZZA ORMEA E STARDE
LIMITROFE
NEL QUARTIERE NOMENTANO SEMPRE CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA VIA MONTE DELLE
GIOIE E VIA ORVINIO NELEL DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su