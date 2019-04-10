Traffico Roma del 10-04-2019 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 16:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNATRA CASAL
MONASTERO E BUFALOTTA, PER TRAFFICOINVECE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E
ROMA SUD. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
MOLTO TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI
TRA NOMENTANA E SV A24 E SU VIALE CASTRENSE.
CODE VERSO LO STADIO, TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA, ANCHE PER LA
RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA ALL’ATEZZA DI CORSO DI FRANCIA, ED ANCHE TRA
CORSO DI FRANCIA E SALARIA VERSO LA NOMENTANA
UN INCIDENTE POI IN CENTRO PROVOCA RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE DEI
SANGALLO
INCIDENTE CON CODE ANCHE IN ZONA TALENTI SU VIA RENATO FUCINI ALTEZZA VIA
LUDOVICO DI BREME
CAMBIAMO ARGOMENTO
A CASALOTTI NEL TARDO POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA TRA LE 18 E LE 20 IN PIAZZA ORMEA E STARDE
LIMITROFE
NEL QUARTIERE NOMENTANO SEMPRE CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA VIA MONTE DELLE
GIOIE E VIA ORVINIO NELEL DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma