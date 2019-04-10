Traffico Roma del 10-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 17:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
PRENESTINA E BUFALOTTA, SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO TRA LAURENTINA E ROMA SUD. STESSA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE, PER LA RIDUZIONE DELLA SEDE
VIARIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA CI SONO LINGHE CODE VERSO LO STADIO
A PARTIRE DALLA NOMENTANA; CODE PER TRAFFICO VERSO LA NOMENTANA TRA CORSO
DI FRANCIA E LA SALARIA E CONTINUANDO VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI E
CODE ANCHE TRA NOMENTANA E SV A24 E SU VIALE CASTRENSE.
INCIDENTE CON CODE IN ZONA TALENTI SU VIA RENATO FUCINI ALTEZZA VIA
LUDOVICO DI BREME
CAMBIAMO ARGOMENTO
A CASALOTTI STA PER INIZIARE UNA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA ALLE 18;00,
POSSIBILI DISAGI SINO ALLE 20 IN PIAZZA ORMEA E STARDE LIMITROFE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma