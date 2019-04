Traffico Roma del 10-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 17:50 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

PER UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA

BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA è MOMENTANEMANTE BLOCCATO IL TRAFFICO PER

CONSENTIRE L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO. TRAFFICO FERMO CON CODE

INEVITABILI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALAL PRENESTINA ALLA BUFALOTTA .

SEMPRE SUL RACCORDO ED IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO TRA LAURENTINA E ROMA SUD. STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA

DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE, PER LA RIDUZIONE DELLA SEDE

VIARIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA CI SONO LINGHE CODE VERSO LO STADIO

A PARTIRE DALLA NOMENTANA; CODE PER TRAFFICO VERSO LA NOMENTANA TRA CORSO

DI FRANCIA E LA SALARIA E CONTINUANDO VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI E

CODE ANCHE TRA NOMENTANA E SV A24 E SU VIALE CASTRENSE.

INCIDENTE CON CODE IN ZONA TALENTI SU VIA RENATO FUCINI ALTEZZA VIA

LUDOVICO DI BREME

CAMBIAMO ARGOMENTO

A CASALOTTI STA PER INIZIARE UNA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA ALLE 18;00,

POSSIBILI DISAGI SINO ALLE 20 IN PIAZZA ORMEA E STARDE LIMITROFE

——————————————

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma