Traffico Roma del 10-04-2019 ore 19:00

critica la situazione sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con

incolonnamenti a partire da via pontina sino allo svincolo bufalotta dove

il traffico è bloccato per l’intervento dell’elisoccorso a seguito di un

incidente; sull’anello interno incolonnamenti per curiosi tra gli svincoli

salaria bufalotta

ripercussioni sul tratto urbano della a24 con incolonnamenti dalla

tangenziale al raccordo

lunghe code da via tiburtina sulla tangenziale fino a corso di francia in

via del foro italico, a complicare la situazione un cantiere

in uscita dalla capitale code sulla colombo da via di mezzocammino a via di

malafede verso ostia

