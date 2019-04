Traffico Roma del 10-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 19:20 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RIAPERTA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CHIUSA IN PRECEDENZA

PER UN INCIENTE AVVNEUTO ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA. CODE IN SMALTIMENTO A

TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA DE LA ROMANINA.

CODE PER INCIDENTE INVECE SONO SEGNALATE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SV

PER FIUMICINO E AURELIA CON CODE DI CONSEGUENZA SULL’AUTOSTRADA DI

FIUMICINO PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE

LUNGHE CODE POI IN TANGENZIALE PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PRESENTE

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA , SI STA IN FILA DA VIA TIBURTINA

TRAFFICO IN CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACIO A VIA DI TOR

CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE

CAMBIAMO ARGOMENTO

CHIUSA STANOTTE, TRA LE 22 E LE 6, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII FRA VIA

PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA SALARIA PER LAVORI DI

MANUTENZIONE

PER L’AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DELLA FORMULA E,

DALLE 20:30 DI OGGI MERCOLEDÌ 10 APRILE E FINO AL PROSSIMO 15 APRILE ,

RESTERÀ CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO.

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma