Traffico Roma del 10-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 19:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RIAPERTA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CHIUSA IN PRECEDENZA
PER UN INCIENTE AVVNEUTO ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA. CODE IN SMALTIMENTO A
TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA DE LA ROMANINA.
CODE PER INCIDENTE INVECE SONO SEGNALATE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SV
PER FIUMICINO E AURELIA CON CODE DI CONSEGUENZA SULL’AUTOSTRADA DI
FIUMICINO PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE
LUNGHE CODE POI IN TANGENZIALE PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PRESENTE
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA , SI STA IN FILA DA VIA TIBURTINA
TRAFFICO IN CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACIO A VIA DI TOR
CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE
CAMBIAMO ARGOMENTO
CHIUSA STANOTTE, TRA LE 22 E LE 6, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII FRA VIA
PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA SALARIA PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
PER L’AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DELLA FORMULA E,
DALLE 20:30 DI OGGI MERCOLEDÌ 10 APRILE E FINO AL PROSSIMO 15 APRILE ,
RESTERÀ CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO.
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma