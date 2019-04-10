Traffico Roma del 10-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 19:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
CASILINA E LO SV A24
TRAFFICO IN FILA IN TANGENZIALE A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO
PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PRESENTE ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E VIA DI TOR
CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE
UN INCIDENTE AL FLAMINIO ALL’ALTEZZA DI VIA MARIA ADELAIDE RALLENTA IL
TRAFFICO SU VIA LUISA DI SAVOIA
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE TRA LE 22 E LE 6, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
SARÀ CHIUSA FRA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA SALARIA
PER LAVORI DI MANUTENZIONE
PER I LAVORI DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E CHE SI CORRERÀ
ALL’EUR SABATO PROSSIMO, DA QUESTA SERA E FINO A LUNEDì 15 APRILE ,
RICORDIAMO CHE VIA CRISTOFORO COLOMBO RESTERÀ CHIUSA TRA VIA LAURENTINA E
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI E ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
PER OGGI È TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI DI LUCEVERDE TORNANO DOMANI MATTINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma