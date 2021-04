Traffico Roma del 10-04-2021 ore 09:30

Luceverde Roma ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sempre chiusa fino a 12:00 la via Panoramica ovvero Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Giovanni Falcone Paolo Borsellino si tratta di lavori di pulizia della manto stradale tra Piazzale Clodio via Trionfale In entrambe le direzioni all’Eur oggi e domani e di scena il Gran Premio di Formula diverse strade del quartiere sono chiusa al traffico in particolare la Colombo chiusa la carreggiata centrale da Piazzale 25 marzo a via Laurentina verso il centro da via Laurentina a viale Europa Verso il raccordo chiuso anche la complanare da viale Asia lo svincolo per il viadotto della Magliana verso il centro è da via Laurentina fino a viale Asia Verso il raccordo manifestazione in programma dalle 10:30 alle 13:30 in largo Bernardino da Feltre possibili disagi per il traffico di zona per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori dramma della linea 3 provenienti da Valle Giulia limitanopercorso a Piazzale Ostiense quindi bus navetta tra Piazzale Ostiense la stazione Trastevere Inoltre sulla linea C della metropolitana sia oggi che domani bus al posto dei treni per l’intera giornata a causa dei noti lavori di prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce punto.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma