Traffico Roma del 10-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE
ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE
ODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE
SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA CASSIA TRA LA
STORTA E LA GIUSTINIANA, SULLA TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO E SULLA
FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA TIBURTINA DA
SETTECAMINI A TOR CERVARA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI E
L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
CI SONO INFINE CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA
POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE
CAPANNELLE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma