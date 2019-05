Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 7:50

TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI

IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE.

PRIME CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ED

ARDEATINA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO

DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DALLA

SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

DUE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IN MATTINATA, EMTRAMBE CON INIZIO ALLE

ORE 9:00 : LA PRIMA IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA SECONDA IN PIAZZA VIDONI, NEI PRESSI DEL

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.

UNA NOTIZIA CI ARRIVA DAL TRASPORTO PUBBLICO: CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

FORTEMENTE RALLENTATA SULLE LINEE DA ROMA PER CASSINO E PER I CASTELLI, LE

LINEE FL6 ED FL4, PER UN GUASTO A UN TRENO MERCI FERMO FRA ROMA CASILINA E

CIAMPINO. RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON RITARDI FINO A 90

MINUTI.

DANIELE GUERRISI

