Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI
IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE.
PRIME CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DALLA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
DUE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IN MATTINATA, EMTRAMBE CON INIZIO ALLE
ORE 9:00 : LA PRIMA IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA SECONDA IN PIAZZA VIDONI, NEI PRESSI DEL
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.
UNA NOTIZIA CI ARRIVA DAL TRASPORTO PUBBLICO: CIRCOLAZIONE FERROVIARIA
FORTEMENTE RALLENTATA SULLE LINEE DA ROMA PER CASSINO E PER I CASTELLI, LE
LINEE FL6 ED FL4, PER UN GUASTO A UN TRENO MERCI FERMO FRA ROMA CASILINA E
CIAMPINO. RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO CON RITARDI FINO A 90
MINUTI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma