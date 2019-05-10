Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO CODE DA VIALE TOGLIATTI SINO AL
BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL TRAFFICO È
SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
ALTRO INCIDENTE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA
FILOTTRANO: IL TRAFFICO VIENE REGOLATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE SUL POSTO A
CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E VIA DEL
PESCACCIO, TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA, E TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA.
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DA VIA DELLE
VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
TRAFFICO FERROVIARIO IN PROGRESSIVA RIPRESA DOPO I RALLENTAMENTI REGISTRATI
PER UN GUASTO A UN TRENO MERCI FERMO FRA ROMA CASILINA E CIAMPINO,
SULLE LINEE DA ROMA PER CASSINO E PER I CASTELLI, LE LINEE FL6 ED FL4.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma