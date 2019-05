Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 8:20

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO CODE DA VIALE TOGLIATTI SINO AL

BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL TRAFFICO È

SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.

ALTRO INCIDENTE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA

FILOTTRANO: IL TRAFFICO VIENE REGOLATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE SUL POSTO A

CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E VIA DEL

PESCACCIO, TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA, E TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA.

SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DA VIA DELLE

VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

TRAFFICO FERROVIARIO IN PROGRESSIVA RIPRESA DOPO I RALLENTAMENTI REGISTRATI

PER UN GUASTO A UN TRENO MERCI FERMO FRA ROMA CASILINA E CIAMPINO,

SULLE LINEE DA ROMA PER CASSINO E PER I CASTELLI, LE LINEE FL6 ED FL4.

