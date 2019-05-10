Traffico Roma del 10-05-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO
PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL TRAFFICO È SEGNALATO
ANCHE UN INCIDENTE.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN
BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: IL TRAFFICO VIENE REGOLATO DALLA POLIZIA
MUNICIPALE SUL POSTO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE
ALTRO INCIDENTE NEL CENTRO STORICO A LARGO DI TORRE ARGENTINA: CI SONO
RALLENTAMENTI, IN PARTICOLARE, IN VIA DEL PLEBISCITO.
LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN
DIREZIONE CENTRO, ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL SOTTOVIA EUCLIDE PER
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PANNELLI PERICOLANTI.
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DALLA VIA
NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA
TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma