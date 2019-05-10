Traffico Roma del 10-05-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
AD OTTAVIA TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI
IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE.
ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO ALTO SULLA VIA NOMENTANA FRA VIA CARLO
LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI : IL TRAFFICO È RALLENTATO IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN
BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: IL TRAFFICO VIENE REGOLATO DALLA POLIZIA
MUNICIPALE SUL POSTO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE
LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN
DIREZIONE CENTRO, ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL SOTTOVIA EUCLIDE PER
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PANNELLI PERICOLANTI.
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DALLA VIA
NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO
PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASILINA
ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL
MARE E TRA L’A24 ROMA-TERAMO E TIBURTINA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma