Traffico Roma del 10-05-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
A MONTESACRO ALTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE DA
VIA GASPARA STAMPA VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO
FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI.
ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DEL VATICANO, ALL’ALTEZZZA DI PIAZZA DELLA
ROVERE: IL TRAFFICO È RALLENTATO SU VIA DI PORTA CAVALLEGGERI
LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN
DIREZIONE CENTRO, A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL SOTTOVIA EUCLIDE PER LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PANNELLI PERICOLANTI.
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A
VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SI RALLENTA DALLA SALARIA A
VIA DEI CAMPI SPORTIVI; MENTRE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONANMENTI
ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 , E TRA LA VIA PRENESTINA E
VIALE CASTRENSE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma