Traffico Roma del 10-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

A MONTESACRO ALTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE DA

VIA GASPARA STAMPA VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO

FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI.

ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DEL VATICANO, ALL’ALTEZZZA DI PIAZZA DELLA

ROVERE: IL TRAFFICO È RALLENTATO SU VIA DI PORTA CAVALLEGGERI

LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN

DIREZIONE CENTRO, A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL SOTTOVIA EUCLIDE PER LAVORI DI

MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PANNELLI PERICOLANTI.

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A

VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SI RALLENTA DALLA SALARIA A

VIA DEI CAMPI SPORTIVI; MENTRE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONANMENTI

ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 , E TRA LA VIA PRENESTINA E

VIALE CASTRENSE.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma