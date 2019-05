Traffico Roma del 10-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

A MONTESACRO SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA

NOMENTANA AL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI A VIALE

DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, .

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI

BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.

TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E

PONTE UMBERTO I VERSO PONTE FLAMINIO

SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO RALLENTA DA VIALE

TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LA

A24 ROMA TERAMO.

PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VIDONI NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO

DELLA FUNZIONE PUBBLICA.POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE. SINO ALLE

ORE 14.00

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA

LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE

STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI

SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.

