Traffico Roma del 10-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A MONTESACRO SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA
NOMENTANA AL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI A VIALE
DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, .
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI
BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E
PONTE UMBERTO I VERSO PONTE FLAMINIO
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO RALLENTA DA VIALE
TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LA
A24 ROMA TERAMO.
PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VIDONI NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA.POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE. SINO ALLE
ORE 14.00
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA
LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE
STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI
SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma