Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI
UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E PIU’ AVANTI PER UN INICDENTE TRA LA BUFALOTTA
E LA A24 ROMA TERAMO.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA
VERSO IL RACCORDO.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO FRANCIA E
IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI
BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.
UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NAZARETH IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI
CASALI DI ACQUA FREDDA .
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO RALLENTA DA CORSO DI
FRANCIA A VIA DELLA MOSCHEA RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LO STADIO TRA LA
TIBURTINA E LA SALARIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA
LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE
STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI
SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma