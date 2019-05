Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI

UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA

TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E PIU’ AVANTI PER UN INICDENTE TRA LA BUFALOTTA

E LA A24 ROMA TERAMO.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA

VERSO IL RACCORDO.

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO FRANCIA E

IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI

BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.

UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NAZARETH IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI

CASALI DI ACQUA FREDDA .

SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO RALLENTA DA CORSO DI

FRANCIA A VIA DELLA MOSCHEA RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LO STADIO TRA LA

TIBURTINA E LA SALARIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA

LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE

STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI

SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.

