Traffico Roma del 10-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA
CASSIA E CASTEL GIUBILEO, PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA L’USCITA
BOCCEA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN ALTRO INCIDENTE IL TRAFFICO
RALLENTA TRA LA VIA AURELIA E LA VIA BOCCEA.
DIVERSI GLI INCENDI CHE RALLENTANO IL TRAFFICO IN CITTA’ , ALLA BALDUINA IN
VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO, IN VIA GREGORIO VII ALL’ALTEZZA DI VIA SAN
DAMASO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLE CONCE E IN VIA
PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FILIOPPO SERAFINI.
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO E’ INCOLONNATO DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA MOSCHEA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE
VERSO LO STADIO DALLA A24 ALLA VIA SALARIA.
FINO A DOMENICA 19 MAGGIO, AL FORO ITALICO, SI SVOLGERANNO I CAMPIONATI
INTERNAZIONALI D’ ITALIA DI TENNIS: RICORDIAMO CHE È POSSIBILE RAGGIUNGERE
IL FORO ITALICO CON LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SCENDENDO ALLA FERMATA
FLAMINIO PER POI UTILIZZARE IL TRAM 2 VERSO PIAZZA MANCINI.
SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA
RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA
DELLE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA
BUS DI SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma