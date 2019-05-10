Traffico Roma del 10-05-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER
UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO,
PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA L’USCITA BOCCEA E LA TIBURTINA E
PIU’ AVANTI PER UN ALTRO INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA VIA AURELIA
E LA VIA BOCCEA.
RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA , PER IL TRAFFICO
INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA.
UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA GREGORIO VII
ALL’ALTEZZA DI VIA SAN DAMASO.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO FRANCIA E
IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI
BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.
UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NAZARETH IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI
CASALI DI ACQUA FREDDA .
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO E’ INCOLONNATO DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA MOSCHEA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE
VERSO LO STADIO DALLA A24 ALLA VIA SALARIA.
TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
PIAZZA GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA
LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE
STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI
SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma