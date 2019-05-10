Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA
INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PER TRAFFICO INTENSO TRA
BUFALOTTA E TIBURTINA.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO PER
LA ROMA FIUMICINO E ROMANINA.
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL TRAFFICO E’INCOLONNATO DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA MOSCHEA.
A SEGUIRE TRA VIA TIBURTINA E SVINCOLO PER A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE
CASTERNSE.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO FRANCIA E IL
RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI
BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.
CODE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA VERSO SAN
GIOVANNI.
UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NAZARETH IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI
CASALI DI ACQUA FREDDA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA
LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE
STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI
SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma