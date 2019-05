Traffico Roma del 10-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 19:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

RALLENTAMENTI A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

TRA LE USCITE PISANA E L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDITA ASEGUITO DI UN

CANTIERE . PROSEGUENDO IN INTERNA SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE TRA

BUFALOTTA E LA RUSTICA

SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA

BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E ROMANINA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA

FABBRONI

STESSA SITUAZIONE IN VIA APPIA NUOVA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.

ANCORA PER INCIDENTE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN VIA DELLE VIGNE

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA E IN VIA DI CASAL SELCE IN PROSSIMITA’ DI

VIA UMBERTO RICCI.

SULLA TANG.EST, UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

A SEGUIRE SI STA’ IN FILA PER IL TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA TIBURTINA E

LO SVINCOLO PER A24 ROMA L’AQUILA E PIU’ AVANTI FINO A VIALE CASTERNSE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA

LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE

STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI

SUPPORTO TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma