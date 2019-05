Traffico Roma del 10-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 19:50

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA

SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA

BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA

GIOVANNI FABBRONI

STESSA SITUAZIONE IN VIA APPIA NUOVA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.

ANCORA PER INCIDENTE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN VIA DELLE VIGNE

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA E IN VIA DI CASAL SELCE IN PROSSIMITA’ DI

VIA UMBERTO RICCI.

SULLA TANG.EST, RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E LA VIA SALARIA

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

A SEGUIRE SI STA’ IN FILA PER IL TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA TIBURTINA E

LO SVINCOLO PER A24 ROMA L’AQUILA E PIU’ AVANTI FINO A VIALE CASTERNSE.

VI RICORDIAMO INFINE CHE FINO A DOMENICA 19 MAGGIO, AL FORO ITALICO, SI

SVOLGERANNO I CAMPIONATI INTERNAZIONALI D’ ITALIA DI TENNIS: È POSSIBILE

RAGGIUNGERE IL FORO ITALICO CON LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SCENDENDO

ALLA FERMATA FLAMINIO PER POI UTILIZZARE IL TRAM 2 VERSO PIAZZA MANCINI.

