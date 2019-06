Traffico Roma del 10-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 07.20

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CAPITALE, PARTIAMO DALLE CODE DEL RACCORDO

ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA. E CODE

DA TORRENOVA INE ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE RM SUD.

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA LUNGO TUTTO IL

PERCORSO VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENGENZIALE FILE IN DIREZIONE STADIO DA

VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

TRAFFICATA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO

SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA AL VIA DALLE 9 ALLE 13, IL 95

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO MATTEOTTI CON LA DEPOSIZIONE DI UNA

CORONA D’ALLORA DA PARTE DEL SINDACCO

E’ STATA SOPPRESSA INOLTRE SULLA LINEA ROMA VITERBO LA CORSA DELLE 6.50 DA

FLAMINIO

