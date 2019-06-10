Traffico Roma del 10-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 07.50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CAPITALE, PARTIAMO DALLE CODE DEL RACCORDO
ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA, SULLA
CARREGGIATA ESTERNA DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA E CODE DA TORRENOVA INE
ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE RM SUD.
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA LUNGO TUTTO IL
PERCORSO VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENGENZIALE FILE IN DIREZIONE STADIO DA
VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E D ALARGO PASSAMOTI A VIALE
CASTRENESE ANDANDO VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICATA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI DAL RACCORDO
A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA AL VIA DALLE 9 ALLE 13, IL 95
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO MATTEOTTI CON LA DEPOSIZIONE DI UNA
CORONA D’ALLORA DA PARTE DEL SINDACCO
E’ STATA SOPPRESSA INOLTRE SULLA LINEA ROMA VITERBO LA CORSA DELLE 6.50 DA
FLAMINIO
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma