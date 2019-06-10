Traffico Roma del 10-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 08:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PARTIAMO DALLE CODE DEL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
LA CASILINA E L’ARDEATINA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DA CASAL DEL MARMO
ALL’AURELIA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA E CODE DA TORRENOVA IN ENTRATA
AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE RM SUD.
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA LUNGO TUTTO IL
PERCORSO VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENGEZIALE FILE IN DIREZIONE STADIO DA
VIA DI PIETRALATA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E D ALARGO PASSAMOTI A VIALE
CASTRENESE ANDANDO VERSO SAN GIOVANNI.
UN INCIDENTE PROVOCA RALELNTAMENTI IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALT DI
LARGO VALTORUNANCHE
TRAFFICATA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO,
SULLA SALRIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI DA TOR DE
CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 18 GIUGNO I LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE
LUNGO I BINARI DEL TRAM, GLI INTERVENTI INTERESSANO VIA FLAMINIA, VIALE
TIZIANO VIALE ROSSIN,I VIALE LIEGI, VIALE REGINA MARGHRITA E VIALE REGINA
ELENA. PERTANTO LE LINEE 2-3-19-N10 ED N11 SONO DEVIATE O SOSTITUITE DA BUS
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma