Traffico Roma del 10-06-2019 ore 09:00

NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 08:20

PARTIAMO DALLE CODE DEL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

LA CASILINA E L’ARDEATINA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DA CASAL DEL MARMO

ALL’AURELIA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA E CODE DA TORRENOVA IN ENTRATA

AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE RM SUD.

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA LUNGO TUTTO IL

PERCORSO VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENGEZIALE FILE IN DIREZIONE STADIO DA

VIA DI PIETRALATA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E D ALARGO PASSAMOTI A VIALE

CASTRENESE ANDANDO VERSO SAN GIOVANNI.

UN INCIDENTE PROVOCA RALELNTAMENTI IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALT DI

LARGO VALTORUNANCHE

TRAFFICATA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO,

SULLA SALRIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI DA TOR DE

CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 18 GIUGNO I LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE

LUNGO I BINARI DEL TRAM, GLI INTERVENTI INTERESSANO VIA FLAMINIA, VIALE

TIZIANO VIALE ROSSIN,I VIALE LIEGI, VIALE REGINA MARGHRITA E VIALE REGINA

ELENA. PERTANTO LE LINEE 2-3-19-N10 ED N11 SONO DEVIATE O SOSTITUITE DA BUS

